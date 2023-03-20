Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Два предприятия по производству очков и лекарственных препаратов возведут на юге Москвы, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что в настоящее время компаниям в Москве доступно более 20 мер системной поддержки со стороны города. Например, в столице осуществляется помощь в подборе площадки для размещения производств.

"Благодаря этому на юге Москвы появится предприятие по выпуску очков площадью 800 квадратных метров и фармацевтическая фабрика площадью 11,7 тысячи квадратных метров, в строительство которой будет вложено более 3,5 миллиарда рублей. Производства разместятся на территории площадью 1,2 гектара", – рассказал Ефимов.

Предприятие по производству очков появится в Донском районе Москвы в рамках расширения полезной площади одного из лидеров российского оптического рынка. Фармацевтическая фабрика будет возведена в Чертанове Центральном.

"На новом фармацевтическом предприятии планируют выпускать лекарства для лечения онкогематологических заболеваний: 50–60 международных непатентованных наименований препаратов в таблетках, капсулах, лиофилизатах, растворах и преднаполненных шприцах. Также там наладят выпуск 10 видов биоаналоговых препаратов", – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, на фармацевтической фабрике смогут найти работу порядка 300 человек.

Кроме того, большая часть фармацевтических субстанций для изготовления лекарств будет производиться в России. Это обеспечит бесперебойную поставку сырья и высокое качество готовой продукции по доступной стоимости.

В пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений отметили, что в 2022 году город помог подобрать площадки для размещения производств на территории Москвы 23 компаниям. Подать заявку можно на инвестиционном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что компания "Гематех", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", открыла новую линию по производству медицинских изделий для пациентов со стомой. Предприятие вышло на второй этап реализации контракта, в рамках которого запустили новую линию. Также планируется, что уже в марте этого года продукцию будут поставлять в медицинские учреждения столицы.



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