Город заключил с инвестором офсетный контракт на поставку лекарств по 20 наименованиям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти Москвы заключили офсетный контракт на поставку лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заключенный договор о сотрудничестве на подобных условиях стал седьмым в столице. Соглашение подписали с компанией "Велфарм-М". Согласно договору, компания инвестирует в производство не менее 300 миллионов рублей.

"Первые поставки препаратов в медицинские учреждения Москвы начнутся в 2025 году. В целом город в течение пяти лет закупит у предприятия продукцию почти на 2,9 миллиарда рублей", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Компания обеспечит город кардиопротективными, противовоспалительными, гипогликемическими и антигистаминными препаратами. Ее завод будет работать на площадке "Алыбушево" ОЭЗ "Технополис "Москва".

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский пояснил, что с начала 2023 года столица заключила два офсетных контракта. Первое соглашение о сотрудничестве было подписано с производителем медоборудования "Вип Камилла". В общей сложности город будет ежегодно закупать у двух предприятий продукции почти на 14,6 миллиона рублей.

С июля 2022 года минимальный объем инвестиций для компаний, желающих заключить с городом офсетный контракт, был снижен с миллиарда до 100 миллионов рублей. В случае межсубъектного контракта минимальный объем инвестиций составит 400 миллионов рублей, а для закупок, проводимых в 2022–2023 годах, – 100 миллионов рублей.

Ранее Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко приняли участие в церемонии открытия производственной площадки компании "Велфарм-М" в Зеленограде. Там стартовала работа первой линии по производству твердых лекарственных форм.

Генеральный директор фармкомпании Владимир Щербаков сообщил, что мощности предприятия позволяют ежегодно изготавливать до 1,7 миллиарда таблеток, 180 миллионов желатиновых капсул и другие виды лекарственных препаратов. Взаимодействие с городом, по его словам, позволяет предприятию получить не только канал сбыта продукции, но и обеспечить необходимыми препаратами всех жителей РФ.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!