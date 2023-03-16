Собянин: резидент "Технополис "Москва" расширяет производство изделий для скорой помощи

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что компания "Медплант", которая является резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", займется расширением производства медицинских изделий для скорой помощи. Об этом он рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"(Компания. – Прим. ред.) успешно зарекомендовала себя на рынке и оснастила более 25 тысяч машин скорой помощи по всей стране. В каждом автомобиле используется до 12 медизделий компании и ее легендарный оранжевый чемодан-укладка", – говорится в его публикации.

Как отметил градоначальник, перед компанией стоит задача выпустить новые инновационные изделия, которые могли бы заменить те, что были сделаны за рубежом. Она уже наладила производство одноразовых иммобилизационных поясов для стабилизации таза при травмах, индикаторов эффективности сердечно-легочной реанимации и одноразовых медицинских инструментов.

Кроме того, Собянин обратил внимание на то, что уже завершается разработка микромонитора СО2 для реанимобилей и реанимаций, а также портативного монитора и пульсоксиметра с жидкокристаллическим дисплеем.

Власти города продолжают поддерживать "Медплант". Компанию освободили от уплаты налогов на 10 лет, а также ей предоставили льготы на аренду земли. Кроме того, на "Медплант" распространили режим свободной таможенной зоны.

Ранее Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко приняли участие в открытии завода по производству лекарств компании "Велфарм-М" на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде.

Мэр Москвы выразил надежду на то, что новое производство внесет значительный вклад в развитие отечественной фармацевтической отрасли. Матвиенко, в свою очередь, отметила, что создание нового завода было бы невозможно без помощи Собянина, столичных властей и государства в целом.



Собянин: в "Технополисе "Москва" запустят производство лазерных станков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!