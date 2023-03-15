Собянин: резидент "Технополис "Москва" поставил почти 2 млн медизделий для нужд города

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва получила почти два миллиона медицинских изделий по одному из офсетных контрактов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в рамках этого договора компания "Гемамед" вложила в важное для столичного здравоохранения производство более миллиарда рублей. Город в свою очередь гарантирует закупку ее продукции.

Мэр уточнил, что предприятие, расположенное в особой экономической зоне "Технополис "Москва", делает медицинские изделия для людей со стомой. Власти планируют полностью закрыть потребности столицы по основным медизделиям для стомированных пациентов, а также развить поставки в регионы России.

По словам градоначальника, компания выйдет на полную производственную мощность уже в этом году и будет выпускать 5,5 миллиона изделий в год.

Ранее Собянин заявил о регулярной поддержке столичных производителей медизделий и лекарств. По его словам, на данный момент в столице работают свыше 200 предприятий, выпускающих изделия медицинского назначения и лекарственные препараты.

Мэр подчеркнул, что за прошлый год выпуск медоборудования увеличился почти на треть, кроме того, вдвое выросло производство медицинской мебели.

В 2022 году производство медоборудования в Москве выросло почти на треть – Собянин

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