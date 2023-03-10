На площадках ОЭЗ "Технополис "Москва" построят более 200 тыс кв м недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в Зеленограде построят более 200 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Завершить возведение площадок "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем" планируется в течение двух лет.

"На данный момент общий объем промышленных и общественно-деловых площадей четырех площадок особой экономической зоны Москвы в Зеленограде составляет около 448 тысяч квадратных метров. Планируется, что в течение ближайших двух лет этот показатель увеличится до 654 тысяч квадратных метров", – рассказал Ефимов.

По его словам, самой большой площадкой станет "Алабушево", там возводится более десяти предприятий. Кроме того, эта площадка является самой активно развивающейся на ОЭЗ "Технополис "Москва".

В прошлом году на этом месте ввели в эксплуатацию цех вторичной упаковки лекарств научно-производственного предприятия "Генериум-некст", производственные корпуса фармацевтической компании "Велфарм-М", а также изготовителя изделий для практической термометрии "Термико".

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что в данный момент в Зеленограде осуществляют свою деятельность 43 предприятия, которые имеют статус резидента ОЭЗ Москвы. 29 компаний работают на площадке в "Алабушеве". Он отметил, что спрос на размещение там производства остается высоким.

"Этому способствуют не только предоставляемые резидентам преференции, но и качественная инфраструктура, а также готовность управляющей компании оперативно реагировать на все запросы промышленников", – подчеркнул Овчинский.

В этом году на площадке "Алабушево" начнется производство многофункциональных мультимедийных устройств для автомобилей, видеорегистраторов, медоборудования и изделий, лекарств и электроники.

Также на площадке "МИЭТ" в настоящее время возводят инновационный центр. Первый корпус был сдан в эксплуатацию еще в конце 2022 года. На инновационном центре будет выпускаться высокотехнологичная информационно-управляющая и связная продукция, локационные и биомедицинские системы, кроме того, центр будет предоставлять услуги по изготовлению печатных плат, металлообработке, сборке и настройке электронных узлов и блоков.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" создадут в столице более пяти тысяч новых рабочих мест.

В развитие производств компании планируют инвестировать около 50 миллиардов рублей. Предприятия осуществляют детальность в сфере фармацевтики, создают медицинское оборудование, беспилотные авиационные системы и конденсаторы.

Собянин: новые компании ОЭЗ "Технополис "Москва" создадут более пяти тыс рабочих мест

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