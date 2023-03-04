Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Компании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" создадут в столице более пяти тысяч новых рабочих мест. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"В прошлом году к ОЭЗ присоединились 25 высокотехнологичных предприятий, которые дадут городу больше 5 тысяч новых рабочих мест", – сообщил мэр.

В развитие производств компании планируют инвестировать около 50 миллиардов рублей. Предприятия осуществляют детальность в сфере фармацевтики, создают медицинское оборудование, беспилотные авиационные системы и конденсаторы.

10 из упомянутых компаний получили статус резидента ОЭЗ. Он позволяет предприятиям экономить на налоговых вычетах и инвестировать сэкономленные средства в развитие производств.

Всего статус резидента ОЭЗ имеют 90 компаний.

Ранее стало известно, что резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" – "Нерос" расширит линейку электронных компонентов.

"Нерос" имеет статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с 2020 года. За это время компания инвестировала в производство более 450 миллионов рублей.



Собянин: новые компании ОЭЗ "Технополис "Москва" создадут более пяти тыс рабочих мест

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