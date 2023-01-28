Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Площадка "Печатники" особой экономической зоны "Технополис "Москва" в ближайшие десять лет увеличится вдвое. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Территорию <...> планируется до 2032 года увеличить почти в 2 раза – до 77 гектаров. При этом площадь промышленных и деловых пространств вырастет примерно втрое – до 1,4 миллиона квадратных метров", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что площадка "Печатники" стала частью ОЭЗ в 2017 году. Сейчас она состоит из пяти территорий, на которых работают порядка 130 компаний. Позже к ним присоединятся и другие предприятия из сфер микроэлектроники, машино- и автомобилестроения, фармацевтики и других.

После завершения всех работ территория "Печатников" органично впишется в застройку Южнопортового района и станет его сердцем, подчеркнул градоначальник.

Ранее сообщалось в Молжаниновском районе Москвы построят технологический промышленный парк. Его площадь составит порядка 20 тысяч квадратных метров. В основной части предприятия расположатся сборные цеха и помещения для комплектации. Там смогут работать 192 человека.



Собянин: площадку "Печатники" технополиса "Москва" за 10 лет расширят более чем вдвое

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