Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Технологический промышленный парк построят в Молжаниновском районе Москвы. О согласовании проектной документации для строительства сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Площадь застройки объекта составит порядка 20 тысяч квадратных метров. Предусмотрены также здание котельной с дымовой трубой, контрольно-пропускные пункты, насосная станция с резервуарами пожаротушения", – сообщил Бочкарев.

Основное здание предприятия будет одноэтажным с двухэтажной вставкой. В основной части предприятия расположатся сборные цеха и помещения для комплектации. На втором этаже разместятся рабочие места для сотрудников, раздевалки и другие пространства.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, в свою очередь, уточнила, что для погрузки и разгрузки транспорта на территории парка будут применяться вилочные погрузчики с возможностью транспортировки товаров на две и пять тонн. В работе также задействуют электрические погрузчики и гидравлические тележки.

В смену на предприятии будут работать 192 человека. В производственных цехах парка будут проектировать и выпускать приточно-вытяжные установки, в том числе с рекуперацией тепла и влаги, установки воздушного отопления и высокой степенью очистки воздуха и другое оборудование.

Ранее в технопарке "Строгино" открылась умная фабрика по производству различных изделий с применением аддитивных технологий. Там используют свыше 200 инновационных 3D-принтеров, связанных в единую экосистему. На фабрике производят продукцию самых разных размеров и форм.



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