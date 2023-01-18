Более 12 тыс рабочих мест создано в ОЭЗ "Технополис "Москва" за 17 лет – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За 17 лет функционирования особой экономической зоны "Технополис "Москва" на ее территории было создано более 12 тысяч рабочих мест, заявил Сергей Собянин.

"Особой экономической зоне "Технополис "Москва" – 17 лет. Она постепенно становится главной производственной площадкой нашего города. Сегодня в ОЭЗ свыше 12 тысяч рабочих мест. В ближайшие годы число работающих вырастет еще на несколько тысяч человек", – сообщил мэр в своем телеграм-канале.

По словам Собянина, в настоящее время на базе технополиса работают более 200 компаний, 90 из которых являются его резидентами. На пяти площадках производится медицинское оборудование, радиоаппаратура, ведется разработка программного обеспечения, новых материалов и энергоэффективных решений.

"Резиденты получают значительные льготы. На 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%", – пояснил он.

Мэр отметил, что резиденты технополиса вложили в развитие предприятий более 87 миллиардов рублей, в том числе 23,8 миллиарда – в течение первых девяти месяцев 2022 года.

Ранее специалисты завершили строительство на территории "Алабушево" ОЭЗ "Технополис "Москва" завода по производству электронных измерительных приборов. Компания "Термико" получила разрешение на ввод в эксплуатацию административно-производственного корпуса. Предприятие занимается выпуском средств измерений температуры в РФ.



Инвестиции резидентов "Технополиса "Москва" составили более 23 млрд рублей

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