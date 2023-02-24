Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" расширит линейку электронных компонентов

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производитель оптического оборудования "Неорос" расширит линейку высокоскоростных трансиверов и других электронных компонентов в рамках программы импортозамещения. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).

"Нерос" имеет статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" с 2020 года. За это время компания инвестировала в производство более 450 миллионов рублей. В 2022 году она выпустила более 100 тысяч различных высокоскоростных трансиверов.

"Компания использует дополнительные 1,13 тысячи квадратных метров производственных площадей для расширения линейки основной продукции и для выпуска первых в России когерентных трансиверов. Производственные линии на дополнительных площадях планируется запустить летом 2023 года", – приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Владислава Овчинского.

Генеральный директор "Нероса" Магомед Алиханов сообщил, что в дальнейшем компания начнет выпускать трансиверы с использованием современной технологии Chip-on-Board.

Ранее на одной из площадок ОЭЗ производственная компания "Систем Электрик" начала производить новые трехфазные системы бесперебойного питания.

Новые системы бесперебойного питания позволят защищать производственное оборудование и дата-центры от повреждения в случае отключения подачи электроэнергии или скачков напряжения. Устройства подойдут для средних и больших коммерческих зданий и промышленных объектов.



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