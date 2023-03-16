Производство лекарств в Москве в январе выросло более чем вдвое

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В январе 2023 года московские предприятия нарастили объем выпуска лекарственных препаратов в 2,2 раза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В Москве осуществляют деятельность 95 фармацевтических предприятий. На них работают более 15 тысяч специалистов.

"По итогам января 2023 года в столице производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Положительная динамика обусловлена активной поддержкой предприятий со стороны города", – сообщил Ефимов.

Заммэра пояснил, что производства со статусом промышленного комплекса могут претендовать на получение налоговых льгот, субсидий и займов с пониженной ставкой при условии, что средства будут направлены на увеличение мощностей предприятий. Сейчас такой статус имеют семь производителей фармацевтической продукции.

В столице производят антибиотики, вакцины, препараты для лечения сахарного диабета, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и нервной системы. Выпуск препаратов для лечения заболеваний нервной системы в январе 2023 вырос на 17,4% и превысил 1,4 миллиона упаковок, пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Поддерживать столичную фармацевтическую отрасль планируют с помощью работы фармацевтического кластера на базе особой экономической зоны (ОЭЗ).

Помимо этого, производители могут самостоятельно обратиться по вопросам мер поддержки по телефону +7 (495) 630-00-00 или через электронную почту industrysupport@mos.ru. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

Ранее завод по производству лекарств компании "Велфарм-М" открылся на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Зеленограде. Участие в открытии производства приняли Сергей Собянин и спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Собянин выразил надежду, что новое производство внесет значительный вклад в развитие отечественной фармацевтической отрасли. Матвиенко отметила, что создание нового завода было бы невозможно без помощи Собянина, столичных властей и государства в целом.



Собянин и Матвиенко открыли в Зеленограде завод по производству лекарств

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