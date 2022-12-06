Собянин продлил поддержку исследований лекарств на базе медучреждений столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти продлили на 2023 год программу комплексной поддержки клинических исследований новых лекарственных препаратов в городских медучреждениях. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Продлили на следующий год программу комплексной поддержки клинических исследований новых лекарств в городских медучреждениях. Мы запустили ее в сентябре, заявки на участие подали семь фармкомпаний", – написал мэр.

Собянин пояснил, что город будет помогать фармацевтическим компаниям в выборе подходящих площадок, а также в подборе команды и волонтеров. Кроме того, столичные власти будут оказывать разработчикам лекарств юридическую помощь и компенсировать до 50% всех затрат на исследование важных препаратов.

"За последние 10 лет в столице было проведено больше 1 700 испытаний лекарств. С помощью города компании смогут сократить расходы и быстрее внедрить новые препараты в медицинскую практику", – добавил он.

Ранее Сергей Собянин принял решение о привлечении инвесторов для создания четырех новых фармацевтических производств в Москве. Для этого будут проведены конкурсы на право заключения госконтрактов, по условиям которых поставщики-инвесторы должны будут локализовать в городе производство 74 препаратов.

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