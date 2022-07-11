Еще 10 медучреждений столицы присоединилось к программе тестирования инноваций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице еще десять медучреждений присоединилось к столичной программе пилотного тестирования инноваций, рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
По его словам, программа позволяет провести апробацию новых разработок, оценить их эффективность и конкурентоспособность.
"Мы получаем множество заявок на испытание продуктов и сервисов, в том числе в сфере здравоохранения. В числе последних – система диагностики наследственных форм онкологии, аппарат для скрининга сердечно-сосудистых заболеваний, VR-платформа для обучения медперсонала", – приводятся слова Фурсина на портале мэра и правительства Москвы.
Он уточнил, что теперь в программе пилотного тестирования задействовано 56 медицинских и реабилитационных учреждений.
Отмечается, что одной из новых площадок стал Диагностический центр лабораторных исследований, в котором проводят анализы крови, диагностику малярии, глюкозотолерантные тесты, ПЦР-диагностику инфекций и многое другое.
В консультативно-диагностической поликлинике № 121 планируется протестировать онлайн-платформу для контроля состояния здоровья. Также к программе пилотного тестирования инноваций присоединилась стоматологическая поликлиника № 49.
Кроме того, площадкой для испытаний медицинских инноваций стал Центр планирования семьи и репродукции. В центре готовы опробовать системы, которые определяют резус-принадлежность эмбриона и оценивают факторы риска при резус-конфликте во время беременности.
К программе также присоединились Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины, Центр лекарственного обеспечения, психиатрическая больница № 1 имени Алексеева, стоматологическая поликлиника № 62, Московский клинический научный центр имени Логинова.
Уточняется, что разработчики, решения которых испытают на этих площадках, смогут компенсировать затраты на сумму до 2 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что компьютерное зрение будет помогать рентгенологам в обработке еще двух направлений исследований: инструменты научились распознавать на КТ признаки инсульта и расширения легочного ствола, что необходимо для диагностики легочной гипертензии.
Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что в будущем технология искусственного интеллекта будет применяться в 29 направлениях исследований. За последние два года с помощью данной технологии проанализировали почти 5 миллионов исследований.
Помимо искусственного интеллекта, столичные медики используют и новые роботизированные комплексы. Так, в ГКБ имени Боткина запустили операции с участием второй роботизированной хирургической системы Da Vinci.
Врачи Москвы начали применять искусственный интеллект в диагностике инсульта
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