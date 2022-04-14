Нового робота-хирурга стали привлекать к операциям в Боткинской больнице Москвы

08:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Роботизированную систему для проведения высокотехнологичных операций Da Vinci начали использовать в городской ГКБ имени Боткина, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Данный комплекс стал уже вторым для учреждения – первый Da Vinci стали применять там еще в 2014 году.
"При полной загрузке в год на одной хирургической системе в Боткинской больнице оперируются 500 пациентов – это значительно больше, чем в европейских клиниках, где проводится в среднем 250–300 вмешательств. А теперь при наличии двух роботов хирурги смогут выполнять еще больше операций ежегодно", – заявил главный врач больницы Алексей Шабунин.
Всего в Москве роботы применяются в шести стационарах. Как рассказал Шабунин, на базе ГКБ имени Боткина работает симуляционный центр, где хирурги проходят обучение по работе с высокотехнологичным оборудованием.
Аппарат Da Vinci состоит их хирургической консоли и консоли пациента с инструментами и камерой, а также стойки с монитором. Блоки стоят отдельно друг от друга, поэтому операции можно проводить дистанционно, даже из разных точек мира.
В новой версии хирургического комплекса установлен улучшенный цифровой эндоскоп с выведением более четкого 3D-изображения, новая лазерная система наведения и технология искусственного интеллекта, которая предлагает хирургу оптимальное расположение инструментов для операции.
Ранее стало известно, что кадровый центр департамента здравоохранения Москвы запустил образовательный проект для совершенствования практических навыков столичных врачей. Программа стартовала 9 апреля.
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