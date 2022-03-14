Свыше 7 тыс высокотехнологичных операций сделали детям в Москве в 2021 году

20:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В 2021 году в больницах Москвы сделали свыше 7 тысяч высокотехнологичных операций детям. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам столичного мэра, увеличить объемы такой помощи удалось благодаря созданию уникальных центров компетенций по ряду профилей. Собянин подчеркнул, что помощь детям оказывается в соответствии с лучшими мировыми стандартами.
"Наши врачи владеют самыми современными методами, используют передовое оборудование, некоторые из операций выполняют впервые в мировой практике. Чаще всего помощь детям с использованием высоких технологий медики оказывают в травматологии и ортопедии, урологии, челюстно-лицевой хирургии и сердечно-сосудистой хирургии", – написал Собянин.
Мэр добавил, что инновационные методы лечения в настоящее время применяют в девяти детских стационарах.
Ранее Собянин отменил масочный режим. Требования по использованию защитных масок перестанут действовать с 15 марта. По словам Собянина, это решение принято благодаря стабильному улучшению эпидемиологической ситуации в городе.
Более 7 тыс высокотехнологичных детских операций провели в Москве в 2021 году
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