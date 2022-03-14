Собянин осмотрел строительство небоскребов iCity в центре столицы

17:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин осмотрел ход строительства бизнес-центра "iCity деловые небоскребы" на территории центра "Москва-Сити".
"В Москве за всю историю существования самые высокие объемы строительства жилья и коммерческой недвижимости. В 2021 году мы построили 16 миллионов квадратных метров жилья коммерческой недвижимости. В этом году, я думаю, объемы будут сопоставимы, несмотря на все сложности", – заявил мэр Москвы.
Он уточнил, что основная часть большого проекта на сегодняшний день находится либо в проектировании, либо на стадии возведения.
"Все градостроительные решения приняты. Здесь, на ядре огромного, большого "Сити" Международный деловой центр и стройки, которые на сегодняшний день реализуются. Вообще, большое "Сити" сегодня является ядром, главной стройкой, <…> которое обеспечивает экономическое развитие Москвы, стабильность этого развития и будущего столицы", – отметил Собянин.
Также градоначальник заявил, что жилищное и коммерческое строительство в столице не будет прекращено, несмотря на западные ограничения. При этом Москва не останавливает адресную программу, которая составляет около 700 миллиардов рублей, кроме того, город не останавливает и заказы предприятий, а также подрядчиков.
По словам мэра, также будет оказываться содействие в жилищном и коммерческом строительстве застройщикам, которые один на один активно работают на данной площадке.
Возведение бизнес-центра "iCity деловые небоскребы", как уточнил гендиректор "МР Групп" Роман Тимохин, собираются закончить в 2024 году.
Ранее сообщалось, что "Большой Сити" появится в столице в ближайшие 6–7 лет. Отмечалось, что речь идет не только о самом деловом центре, но и о прилегающих промышленных и жилых территориях.
Готовый бизнес-центр займет площадь в 249 тысяч квадратных метров. Строители возведут две башни на общем 7-этажном стилобате – Time Tower (61 этаж) и Space Tower (34 этажа). Под офисы в готовом бизнес-центре выделят 141 тысячу квадратных метров. Еще по 10 тысяч квадратных метров отведут под ретейл и коворкинги.
Собянин осмотрел ход строительства бизнес-центра "iCity деловые небоскребы"
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