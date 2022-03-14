Многофункциональный комплекс "ФизтехСити" построят в районе Северном

12:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Многофункциональный комплекс апартаментов "ФизтехСити" возведут в столичном районе Северном. Разрешение на строительство комплекса получила группа компаний "Основа", сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора.
По словам председателя комитета Игоря Войстратенко, выданное разрешение позволяет приступить к строительно-монтажным работам.
"После получения от застройщика извещения об их начале нами будет составлен график проверок комплекса", – говорится в сообщении.
Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что комплекс построят в рамках второй очереди ИТ-технопарка "Физтехпарк" по адресу улица Новодачная, владение 67/68.
"В составе комплекса, помимо 488 апартаментов с панорамными окнами, предусмотрены детский сад с бассейном, собственная инфраструктура, подземный паркинг и благоустроенная территория", – приводятся в материале слова Пятовой.
В пресс-службе отметили, что на первых этажах комплекса организуют просторное лобби с дизайнерским оформлением интерьера, комнатами для колясок и хранения габаритных вещей, зоны для отдыха и работы. Также предусмотрена подземная парковка. На территории возле здания оборудуют игровые детские площадки, места для отдыха и зону воркаута.
В Мосгосстройнадзоре добавили, что выданное разрешение на строительство объекта действует до 10 августа 2024 года.
Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс построят на западе Москвы в 2024 году. В проекте 14-этажного комплекса предусмотрены четыре урбан-блока на 1 298 апартаментов площадью более 62 тысяч квадратных метров. Помещения реализуют с чистовой отделкой и сантехническим оборудованием. У комплекса также будет подземный паркинг на 538 мест. На первых этажах комплекса смогут разместиться супермаркет, аптека, стоматологический центр, ресторан, кафе и салон красоты.
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