Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Многофункциональный комплекс построят на западе Москвы в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

"Девелопер "Самолет" получил разрешение на строительство многофункционального комплекса по адресу улица Верейская, владение 41. Полученный документ позволяет застройщику начать реализацию проекта на территории 4,6 гектара в Западном округе Москвы", – говорится в сообщении.

В проекте 14-этажного комплекса предусмотрены четыре урбан-блока на 1 298 апартаментов площадью более 62 тысяч квадратных метров. Помещения реализуют с чистовой отделкой и сантехническим оборудованием. У комплекса также будет подземный паркинг на 538 мест.

На первых этажах комплекса смогут разместиться супермаркет, аптека, стоматологический центр, ресторан, кафе и салон красоты. Кроме того, под фитнес-центр предусмотрено помещение площадью 1 650 квадратных метров, а на крыше появится общественный сад.

Также на первых этажах комплекса установят видеонаблюдение и колясочные для хранения велосипедов, колясок и самокатов. На территории появятся детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и территории отдыха, а также арт-объект.

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что стартовавшие в июле минувшего года работы по реконструкции Шелепихинской набережной планируется завершить в 2024 году. Там высадят 11 144 кустарника, 287 деревьев и разобьют 10,3 гектара газона.

