Возле Рижского вокзала появится пешеходная площадь

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект строительства транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Рижская" предусматривает создание пешеходной площади напротив Рижского вокзала и проведение других работ по развитию прилегающих территорий, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Возле Рижского вокзала будет сформирована пешеходная площадь, также запланировано продление трамвайного маршрута с выходами на эту площадь. Кроме того, будет построена дополнительная улично-дорожная сеть для снятия нагрузки на проспект Мира при движении в сторону МКАД", – сказал он.
Бочкарев уточнил, что развитие транспортной инфраструктуры также предполагает изменение ряда маршрутов общественного транспорта, создание новых остановок и дополнительного пешеходного перехода через проспект Мира.
"Нашей ключевой задачей является увязка между собой различных видов транспорта, для этого второй выход со станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро интегрируют с конкорсом МЦД-2, МЦД-3 и МЦД-4 и вокзальным комплексом высокоскоростной магистрали", – добавил Бочкарев.
Отмечается, что ТПУ "Рижская" объединит две линии метро и три линии Московских центральных диаметров (МЦД) в новом вокзальном комплексе высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Предполагается, что узел станет основным транспортным хабом, обеспечивающим связь двух городов.
Ранее Бочкарев сообщил, что в Москве до конца 2023 года планируют построить 37 транспортно-пересадочных узлов. К настоящему времени уже реализовано 40 проектов ТПУ. По словам заммэра, большая часть новых узлов находится на пересечении с радиальными линиями метро. Бочкарев считает, что создание системы ТПУ снизит загруженность дорожной сети в городе в среднем на 7%.
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