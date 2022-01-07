Территорию у станции МЦД-2 Марьина Роща благоустроят

18:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные власти утвердили проект благоустройства территории возле станции Марьина Роща второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2). Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Утвержден проект развития территорий вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи. На будущей станции МЦД-2 "Марьина Роща" оборудуют новую платформу, также появится внеуличный пешеходный переход", – заявила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
По ее словам, переход оснастят современной навигацией, а также он будет иметь выходы на платформы. На станции также оборудуют зону ожидания и разместят пункты общепита. Кроме того, в рамках благоустройства будет построен съезд с Шереметьевской улицы по направлению в область, который позволит разгрузить улицу в вечерние часы.
"Реконструкция коснется также 7-го проезда Марьиной Рощи на участке от 1-го Стрелецкого проезда. Там вдоль проезжей части организуют места для парковки. Для комфортного передвижения горожан проведут реконструкцию участка на пересечении улицы Веткина и Шереметьевской улицы", – говорится в материале.
Кроме того, специалисты обустроят удобный пешеходный маршрут до торгово-развлекательного центра вдоль улицы Шереметьевская. Также у выходов со станции появятся велопарковки.
Ранее в столице завершилось озеленение на улице Красной Пресне, участке Звенигородского шоссе до ТТК и в парке Декабрьского восстания. В общей сложности было высажено почти 200 деревьев, большинство – в парке Декабрьского восстания. В их числе – вязы, рябины, клены, дубы и даже яблони.
Собянин утвердил проект благоустройства возле строящейся станции Марьина Роща МЦД-2
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