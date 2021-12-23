Собянин открыл после реконструкции станцию Матвеевская будущего МЦД-4

15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В 2022 году планируется открыть 10 новых и реконструированных станций МЦД. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе открытия станции Матвеевская будущего МЦД-4.
Мэр отметил, что 2021 год был одним из самых плодотворных в сфере сотрудничества с железными дорогами. По его словам, за это время удалось выполнить множество работ.
"Построены новые, дополнительные железнодорожные пути, путепроводы, эстакады в рамках строительства и реконструкции для строительства МЦД-3 и МЦД-4. Построено и реконструировано восемь вот таких новых, современных вокзалов. По сути дела, это уже не платформы, а полноценные вокзалы, которые по своему комфорту, уровню не уступают станциям метрополитена", – сказал Собянин.
В свою очередь, гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров подчеркнул, что каждый новый транспортный объект в Москве уникален.
"На этих объектах применяются уже новые технические решения, которых на предыдущих, может быть, где-то не было. <…> На следующий год планы еще более амбициозные", – заявил он.
В ходе реконструкции на станции Матвеевская был построен современный городской вокзал, который оснащен тепловыми завесами и инфракрасными обогревателями. Две новые платформы оснастили навесами для защиты пассажиров от дождя и снега.
Планируется, что новая станция повысит комфорт поездок свыше 50 000 человек, которые проживают в радиусе 1,2 километра.
В настоящее время продолжается реконструкция подземного пешеходного перехода, который будет продлен до проспекта Генерала Дорохова. Работы планируется завершить в середине 2022 года.
Ранее Собянин рассказал, что в 2023–2024 годах в Москве откроют два новых диаметра наземного метро МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, с 2011 года открыли 100 новых станций метро и МЦК. Собянин подчеркнул, что сеть московского метро выросла в 1,5 раза.
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