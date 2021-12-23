Собянин утвердил проект благоустройства территории у двух станций МЦД-1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций МЦД-1 Кунцевская и Славянский бульвар площадью 128,8 гектара.

В районе Кунцевской для пассажиров возведут пешеходный переход с конкорсом через пути и Северный дублер Кутузовского проспекта. Также там благоустроят тротуары и улицы Ивана Франко, Герасима Курина, Тарутинскую и Алексея Свиридова, Рублевское шоссе.

Кроме того, у станций появятся современные остановочные пункты, стоянки такси, парковки для велосипедов и автомобилей. До остановок общественного транспорта пассажиры будут проходить под навесами "сухие ноги".

"Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций и развитие инфраструктуры, включая строительство трансформаторной подстанции, сетей наружного освещения и другое", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории в районе станции Марьина Роща МЦД-2. Работы затронут участок вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи площадью 37,61 гектара.

В рамках проекта будут реконструированы прилегающие к станции улицы, в том числе улица Веткина и 7-й проезд Марьиной Рощи. С Шереметьевской улицы построят съезд в сторону области, от которого появится проезд вдоль железнодорожных путей в сторону 3-й улицы Марьиной Рощи.

