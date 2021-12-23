Собянин утвердил проект благоустройства территории у двух станций МЦД-1

10:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории у станций МЦД-1 Кунцевская и Славянский бульвар площадью 128,8 гектара.
В районе Кунцевской для пассажиров возведут пешеходный переход с конкорсом через пути и Северный дублер Кутузовского проспекта. Также там благоустроят тротуары и улицы Ивана Франко, Герасима Курина, Тарутинскую и Алексея Свиридова, Рублевское шоссе.
Кроме того, у станций появятся современные остановочные пункты, стоянки такси, парковки для велосипедов и автомобилей. До остановок общественного транспорта пассажиры будут проходить под навесами "сухие ноги".
"Также будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций и развитие инфраструктуры, включая строительство трансформаторной подстанции, сетей наружного освещения и другое", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории в районе станции Марьина Роща МЦД-2. Работы затронут участок вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи площадью 37,61 гектара.
В рамках проекта будут реконструированы прилегающие к станции улицы, в том числе улица Веткина и 7-й проезд Марьиной Рощи. С Шереметьевской улицы построят съезд в сторону области, от которого появится проезд вдоль железнодорожных путей в сторону 3-й улицы Марьиной Рощи.
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