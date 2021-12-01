Мэр Москвы утвердил проект благоустройства территории у станции Марьина Роща МЦД-2

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин утвердил проект благоустройства территории в районе станции Марьина Роща МЦД-2. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Работы затронут участок вдоль 8-го проезда Марьиной Рощи площадью 37,61 гектара.

В рамках проекта будут реконструированы прилегающие к станции улицы, в том числе улица Веткина и 7-й проезд Марьиной Рощи. С Шереметьевской улицы построят съезд в сторону области, от которого появится проезд вдоль железнодорожных путей в сторону 3-й улицы Марьиной Рощи.

Для пешеходов планируется построить надземный переход через пути в сторону 1-го Стрелецкого проезда. Рядом со станцией обустроят дополнительные тротуары, организуют места для остановок общественного транспорта, стоянки такси и автомобилей, а также велопарковки.

Ранее Собянин утвердил проект работ по реконструкции дорог у станции метро "Речной вокзал". В частности, специалисты обустроят пешеходные дорожки и дополнительные тротуары на прилегающих улицах, а также проведут благоустройство территорий.

