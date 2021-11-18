Собянин представил проект благоустройства территории больницы им. Юдина

09:10
Фото: sobyanin.ru
Один из первых проектов по благоустройству территории городских больниц будет реализован в крупнейшем стационаре юга Москвы – Городской клинической больнице имени Юдина. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.
Мэр отметил, что многие столичные больницы, особенно те, что расположены за пределами города, имеют обширные территории. Однако комфортных прогулочных зон для пациентов медучреждений по-прежнему нет.
Между тем, по словам Собянина, благоустроенная больничная территория – важнейший ресурс для повышения тонуса и более быстрого восстановления после перенесенного заболевания.
"Поэтому в ближайшие годы мы постараемся провести благоустройство городских больниц. Не везде есть для этого место. Но там, где это возможно, за больничным забором пациентов должна встречать красивая и комфортная среда", – подчеркнул градоначальник.
Один из первых подобных проектов будет реализован в Городской клинической больнице имени Юдина. Главным элементом благоустройства медучреждения станет исцеляющий мультисенсорный сад – место, где пациенты смогут насладиться красотой и запахами цветущих растений.
Для юных москвичей, навещающих пациентов медучреждения, планируют оборудовать детскую площадку.
"Ничто так не радует, когда тебя навещают дети и внуки. Но детишкам во взрослой больнице быстро становится скучно, они начинают проситься домой", – пояснил мэр, отметив, что игровая зона позволит детям занять себя, пока взрослые общаются.
Кроме того, на территории больницы создадут специальную гостевую парковку.
Не оставят без внимания и сотрудников медучреждения: для них создадут небольшой спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол и теннис.
Высказать мнение о проекте благоустройства территории ГКБ имени Юдина можно на платформе "Активный гражданин".
Ранее Собянин рассказал о проекте благоустройства Конюшковской улицы. Работы планируют выполнить в 2022 году. По словам градоначальника, основная цель – сделать улицу более комфортной для пешеходов.
Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства Конюшковской улицы
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