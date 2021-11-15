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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Хрустального переулка
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Хрустального переулка, который находится между Гостиным двором и Средними торговыми рядами и связывает Ильинку и Варварку.
По словам мэра, работы по благоустройству будут максимально бережным и щадящим.
"Планируется восстановить одностороннее движение в сторону Варварки и организовать несколько парковочных карманов для машин", – написал Собянин в своем блоге.
По словам градоначальника, пешеходам планируют отдать большую часть пространства. По обеим сторонам переулка обустроят широкие гранитные тротуары, а уличные разместят на фасадах Гостиного двора.
Ранее Собянин сообщил о нескольких крупных проектах создания комфортной городской среды, которые реализовали в Южном административном округе. Сразу в нескольких районах благоустроили пешеходные и зеленые зоны.
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