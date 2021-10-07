В Москве завершили благоустройство арт-квартала рядом с "Винзаводом"

19:30
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В центре Москвы завершили благоустройство арт-квартала рядом с "Винзаводом". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ходе работ отремонтировали тротуары, оборудовали 2,2 километра велодорожек, установили дополнительные светофоры, новые остановки, обустроили водоприемные лотки, а также спрятали под землю воздушные провода.
"Новый облик приобрели Верхняя и Нижняя Сыромятнические улицы, Мрузовский и Костомаровский переулки. Общая площадь благоустройства – более 13 гектаров", – говорится в сообщении.
Большие полукруглые скамьи, новые фонари, ландшафтную лестницу и мультифункциональный павильон появились в сквере на пересечении Верхней Сыромятнической улицы и 3-го Сыромятнического переулка.
На территории также высадили свыше 550 кустарников, почти 50 деревьев, уложили газоны. Детскую и спортивную площадки обустроили во дворе дома 3, строения 3, на Нижней Сыромятнической улице.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы благоустроили парк "Карачарово". Специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для отдыха и зону для пикников, установили садовые качели и столы для настольных игр, а также отремонтировали две детские площадки.
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