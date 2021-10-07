На юго-востоке Москвы благоустроили парк "Карачарово"

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В микрорайоне Карачарово на юго-востоке столицы завершилось благоустройство народного парка на Перовском шоссе, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Специалисты обновили дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку со скамейками для отдыха и зону для пикников, установили садовые качели и столы для настольных игр, отремонтировали две детские площадки.

Также в парке оборудовали зону для выгула собак, а территорию дополнительно озеленили.

Ранее сообщалось, что новое общественное пространство появилось около Культурного центра имени летчика Ивана Астахова на юго-востоке столицы.

Специалисты устроили дорожно-тропиночную сеть, обустроили зоны со скамейками для отдыха, дополнительно высадили более 200 кустарников, живую изгородь и обновили газон.

