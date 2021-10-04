Три улицы на северо-западе столицы благоустроят в формате "от дома до дома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Три улицы в Щукине, Северном Тушине и Хорошёво-Мнёвниках благоустроят до конца года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Основные работы по благоустройству на Пехотной улице уже завершены, на улице Героев Панфиловцев они выполнены на 75%, а на Живописной – почти на 90%", – отметил замруководителя департамента капитального ремонта столицы Антон Акулов.

Работы ведутся по программе "Мой район" в формате "от дома до дома". Он предусматривает капитальный ремонт территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой. При этом специалисты обновляют покрытие проезжей части и тротуаров, устанавливают бордюрный камень. Также на этих улицах появятся новые машино-места.

На дорогах установят новые светофоры и пешеходные переходы, а около проезжей части оборудуют 13 остановок с защитой от непогоды и зарядками для гаджетов.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде. В частности, градоначальник отметил улучшение территории Нижнего Каменского пруда, который расположен рядом с 17-м микрорайоном Зеленограда. В 2019 году там появились скейт-парк, тренажеры для воркаута и детские площадки.

