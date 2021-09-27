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Город

12:08

Новое общественное пространство появилось на востоке столицы

город благоустройство

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В районе Новокосино на востоке столицы благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку, сообщает комитет городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

Название для нового общественного пространства выберут горожане с помощью голосования на "Активном гражданине".

Там появилась большая игровая зона для детей и площадка с уличными тренажерами. Для любителей экстремальных видов спорта организован скейт-парк и памп-трек. Также по территории проложили велосипедную дорожку.

Устроена дорожно-тропиночная сеть, установлено более 100 опор наружного освещения. Для тихого отдыха обустроена зона со скамейками и площадка со столами и лавочками для пикников.

Также там привели в порядок и наполнили водой пруд, вокруг установили лавочки. Для выгула собак появилась площадка с оборудованием для дрессировки.

Территорию дополнительно озеленили: высадили более 2,6 тысячи кустарников. В ближайшее время высадят порядка 100 деревьев.

Ранее Сергей Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде. В частности, градоначальник отметил улучшение территории Нижнего Каменского пруда, который расположен рядом с 17-м микрорайоном Зеленограда. В 2019 году там появились скейт-парк, тренажеры для воркаута и детские площадки.

Непосредственно в 2021 году была обустроена прибрежная территория у воды. Там появились новые пешеходные дорожки, площадки для пикника и пешеходный мостик. Кроме того, на территории появится парк активного отдыха.

Площадь парка составит 12 гектаров. В качестве центра притяжения горожан Собянин назвал памп-трек и лыжероллерную трассу. Важным достоинством парка станут удобные скамейки и энергосберегающие светильники.

"Это наш город": в столице благоустроили почти 4 тыс дворов жилых домов

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