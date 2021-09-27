Новое общественное пространство появилось на востоке столицы

12:08
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В районе Новокосино на востоке столицы благоустроили территорию, прилегающую к Салтыковскому лесопарку, сообщает комитет городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.
Название для нового общественного пространства выберут горожане с помощью голосования на "Активном гражданине".
Там появилась большая игровая зона для детей и площадка с уличными тренажерами. Для любителей экстремальных видов спорта организован скейт-парк и памп-трек. Также по территории проложили велосипедную дорожку.
Устроена дорожно-тропиночная сеть, установлено более 100 опор наружного освещения. Для тихого отдыха обустроена зона со скамейками и площадка со столами и лавочками для пикников.
Также там привели в порядок и наполнили водой пруд, вокруг установили лавочки. Для выгула собак появилась площадка с оборудованием для дрессировки.
Территорию дополнительно озеленили: высадили более 2,6 тысячи кустарников. В ближайшее время высадят порядка 100 деревьев.
Ранее Сергей Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде. В частности, градоначальник отметил улучшение территории Нижнего Каменского пруда, который расположен рядом с 17-м микрорайоном Зеленограда. В 2019 году там появились скейт-парк, тренажеры для воркаута и детские площадки.
Непосредственно в 2021 году была обустроена прибрежная территория у воды. Там появились новые пешеходные дорожки, площадки для пикника и пешеходный мостик. Кроме того, на территории появится парк активного отдыха.
Площадь парка составит 12 гектаров. В качестве центра притяжения горожан Собянин назвал памп-трек и лыжероллерную трассу. Важным достоинством парка станут удобные скамейки и энергосберегающие светильники.
"Это наш город": в столице благоустроили почти 4 тыс дворов жилых домов
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: