Собянин оценил ход реализации ключевых городских проектов в ЮЗАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин оценил ход реализации городских проектов развития в Юго-Западном административном округе. Мэр пообщался с местными жителями и отметил масштаб благоустройства Ленинского проспекта.

"Я надеюсь, вас не очень потревожили во время работ. Они достаточно долго длились", – отметил он.

Также Собянин оценил созданный инициативной группой жителей сад. Его разбили на участке Ленинского проспекта.

"Хочу поблагодарить вас за благоустройство города, проспекта. Все очень красиво получилось. Те посадки, которые мы сделали здесь, они совершенно заиграли другими красками. <…> Москве нужно больше хвойных растений, потому что можжевельники красивые летом и зимой", – подчеркнула член инициативной группы Татьяна Воловик.

Как говорится в материалах пресс-службы мэрии и правительства Москвы, основной целью благоустройства Ленинского проспекта является создание комфортной городской среды для местных жителей при сохранении его транзитной функции.

Работы по благоустройству планируется провести в три этапа. Первые работы уже завершены – специалисты благоустроили участок от улицы Кравченко до МКАД. Помимо проезжей части, были отремонтированы тротуары, установлено более 650 новых фонарей. На пешеходных переходах установили 43 опоры контрастного освещения.

Для велосипедистов специалисты обустроили велодорожку длиной 4,3 километра, вдоль которой установили 230 велопарковок и 18 станций проката велосипедов и самокатов.

Вдоль проспекта размещено порядка 860 малых архитектурных форм, 12 стел навигации и 13 информационных пилонов. Также в ходе работ были заменены старые остановочные павильоны.

В прилегающих дворах отремонтированы четыре игровые площадки. В рамках озеленения высажено 519 деревьев и 9 325 кустарников.

Работы по второму этапу благоустройства планируется завершить в 2022–2023 годах. Третий этап будет реализован по мере завершения строительства Большой кольцевой и Троицкой линий метрополитена.

В рамках осмотра хода строительства Троицкой линии метро Сергей Собянин отметил, что все ее участки планируется запустить в 2024 году.

По словам мэра, специалисты строят одновременно все участки линии.

"Ввод планируется в 2024 году. Вся эта линия состоит из нескольких участков, они одновременно должны запуститься", – сказал градоначальник во время осмотра хода строительства станции метро "Улица Генерала Тюленева".

Он отметил, что ввод этой станции позволит разгрузить на 20–25% центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства города, длина Троицкой линии составит около 40 километров, на ней расположатся 17 станций.

Пересадку на МЦК пассажиры смогут сделать со станций "Севастопольский проспект" и "ЗИЛ". На данный момент на станции "Улица Генерала Тюленева" ведется устройство основных конструкций, выполняется гидроизоляция и обратная засыпка. Готовность станции оценивается в 27%.

"В целом Теплый Стан будет одним из самых лучших районов Москвы по обеспечению метрополитеном", – пояснил Собянин.

Также мэр осмотрел итоги ремонта здания детской музыкальной школы имени Иванова-Крамского и фестивальную площадку в Теплом Стане.

"Во всех районах стараемся такие площадки делать, чтобы у каждого района была своя городская площадка. Каждый район – по сути город", – подчеркнул он.

Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии столичного метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ". На проектируемом участке длиной 1,8 километра планируют построить станцию "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в будущем и на проектируемую Бирюлевскую линию.