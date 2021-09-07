17:09
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Сергей Собянин рассказал о реализации проекта развития транспортной инфраструктуры. В эфире телеканала "Россия 1" градоначальник заявил, что железные дороги постепенно превращаются в наземное метро.
В столице продолжается реализация проекта развития транспортной инфраструктуры: Московских центральных диаметров (МЦД), Московского центрального кольца (МЦК), подземного метро и железнодорожного сообщения.
"Железнодорожные перевозки, система железных дорог, которая заходила в Москву, была в основном сориентирована на пассажиров дальнего следования. Сегодня она все больше и больше интегрируется в Москву и область, Центральный транспортный узел, который охватывает, по сути дела, весь Центральный федеральный округ", – отметил Собянин.
По словам мэра Москвы, железнодорожные пути постепенно интегрируются с городским пассажирским транспортом. Пригородные электрички приобретают новый вид, функционал и статус, создавая общее наземное метро Москвы и Подмосковья.
Градоначальник добавил, что на сегодняшний день Центральным транспортным узлом пользуются около 30 миллионов человек.
Ранее стало известно, что Сергей Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии столичного метро от станции "Севастопольский проспект" до станции "ЗИЛ". На проектируемом участке длиной 1,8 километра планируют построить станцию "ЗИЛ", которая станет пересадочной на одноименную станцию МЦК, а в будущем и на проектируемую Бирюлевскую линию.
Более 500 тыс человек в столице каждый будний день пользуются МЦК
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