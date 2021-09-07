Когда на улицах Москвы появятся водоробусы

Москва активно развивает здоровую инфраструктуру города. В том числе переходит на экологичный наземный городской транспорт. Столица уже перестала закупать дизельные автобусы. При этом в недалеком будущем на московских улицах может появиться такая новинка, как водородный электробус. Рассказываем, в чем его преимущество, а также когда москвичам удастся на нем прокатиться.



Снизит выбросы углекислого газа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сергей Собянин 2 июля на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что город подписал соглашение с КамАЗ и "Роснано" о производстве водородного электробуса. Мэр отметил важность повышения экологической чистоты общественного транспорта в столице.

"Традиционные двигатели внутреннего сгорания уходят в прошлое. Больше двух лет назад мы начали менять дизельные автобусы на электробусы. Сегодня они составляют почти 10% парка. Теперь готовимся выпускать водородный транспорт", – заявил Собянин.





Сергей Собянин мэр Москвы Он позволит снизить выбросы углекислого газа более чем в 10 раз. При использовании водорода выделяются только пар и тепло, которыми зимой можно отапливать салон. Кроме того, заправлять автобусы водородом удобно и экономично – это можно делать раз в сутки.

Вместе с тем, по словам мэра, водород требует ответственного отношения. Поэтому новый вид транспорта тщательно протестируют, подчеркнул он. Собянин пояснил, что первые испытания водоробусов намечены на 2022 год, а в 2023 году в Москве планируется открытие их сборочного производства.

В свою очередь, заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что город уже перестал закупать дизельные автобусы. Он также сообщил, что в следующем году начнут тестировать водородный электробус, указав, что это "самый экологичный вид наземного городского транспорта на сегодняшний день".



В Москве может появиться новый вид общественного транспорта

Что еще известно о новом виде транспорта?

В начале сентября на выставке Comtrans-2021 в Москве КамАЗ представил первый водоробус. Компания планирует провести испытания опытного образца на столичных улицах.

"На данный момент автономная водородная заправочная станция есть только в подмосковной Черноголовке, поэтому испытания водоробуса в другом месте невозможны. Завершатся они ориентировочно в 2023 году", – рассказал заместитель главного конструктора КамАЗа, главный конструктор по автомобилям Андрей Савинков.





Андрей Савинков заместитель главного конструктора КамАЗа, главный конструктор по автомобилям Конструкторская документация на опытный образец водоробуса разрабатывалась с учетом технических требований, предъявляемых к электробусам, то есть за базу брался электробус КамАЗ-6282, который поставляется в Москву.

Савинков добавил, что в случае интереса со стороны Москвы и создания соответствующей заправочной инфраструктуры компания организует финишную сборку на территории столичного Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.



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Известно, что на одной заправке водоробус способен проехать 250 километров. Это на 180 километров больше, чем у электробуса без топливных элементов. Максимальная скорость движения нового вида транспорта достигает 80 километров в час.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин в диалоге с телеканалом Москва 24 рассказал, что водоробус отвечает стандартам нового времени.

"Нулевой углеродный след, в духе модных требований международного сообщества, все очень красиво. Если смотреть в будущее, даже не очень далекое, это крайне перспективная штука, надо пробовать", – подчеркнул он.

В свою очередь, транспортный аналитик Павел Яблоков предположил, что водоробусы могут стать альтернативой электробусам, поскольку являются более гибким и неприхотливым транспортом.