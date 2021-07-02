В 2022 году в Москве начнут обкатывать первый водородный электробус

Первый водородный электробус начнут тестировать в столице в следующем году. Такое соглашение подписали в рамках Московского урбанистического форума заммэра столицы Максим Ликсутов, гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и председатель правления "Роснано" Сергей Куликов.

Использование новейшего транспорта позволит снизить выбросы углекислого газа более чем в десять раз. Такой электробус выделяет только пар и тепло, он экономичен и требует заправки лишь раз в сутки. После того как электробус обкатают, в столице создадут инновационный центр производства. Заработает он в 2023 году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.