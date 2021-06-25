Команда "КАМАЗ-мастер" представила новый спортивный грузовик

Фото: kamazmaster.ru

Команда "КАМАЗ-мастер" представила новый гоночный грузовик в Набережных Челнах. Машину оснастили кабиной последнего поколения К5, сообщает телеканал "Звезда". Кроме того, грузовик сможет набирать скорость до 165 км/ч.

Новая модель дебютирует на "Шелковом пути" – ралли, которое состоится в России и Монголии 1–11 июля. Управлять грузовиком будет гонщик Дмитрий Сотников.

В январе под руководством этого пилота российская команда "КАМАЗ-мастер" одержала победу в общем зачете грузовиков ралли-марафона "Дакар". Во время последней гонки Сотников пришел вторым.

Ранее стало известно, что "АвтоВАЗ" планирует с 2023 года запустить производство новых автомобилей Lada в ценовом сегменте выше 1 миллиона рублей. На первом этапе стоимость автомобилей компании выйдет на уровень 1 миллион рублей, на втором – 1,2 миллиона рублей.

