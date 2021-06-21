"АвтоВАЗ" планирует повысить стоимость автомобилей Lada до 1 млн рублей

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"АвтоВАЗ" планирует с 2023 года запустить производство новых автомобилей Lada в ценовом сегменте выше 1 миллиона рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

"Начиная с 2023 года по 2026 год мы будем входить в цикл обновления модельного ряда. Это будут абсолютно новые модели, которые выведут бренд Lada в несколько высокий ценовой сегмент по сравнению с текущим модельным рядом Lada", – заявил президент компании Николя Мор.

На первом этапе стоимость автомобилей компании выйдет на уровень 1 миллион рублей, на втором – 1,2 миллиона рублей. При этом, как уточнил глава "АвтоВАЗа", потребителям предложат продукт с хорошими характеристиками по соответствующей цене. В качестве примера подобного подхода он привел продающиеся сейчас модели Lada Vesta.

По словам Мора, в компании хотели бы, чтобы цены на ее автомобили начинались менее чем от одного миллиона рублей. Для этого на более длительный срок может сохраниться производство самой дешевой на данный момент Lada Granta, стоимость которой начинается от 570 тысяч рублей.

Кроме того, "АвтоВАЗ" планирует запустить в России платформу CMF-B, на которой будут собираться автомобили сегмента B и B+, а также, возможно, C. На ней будут производить модели Renault, Lada и Mitsubishi, которые начнут поступать в продажу с конца 2022 года, уточнил Мор.

Ранее КамАЗ продемонстрировал беспилотный грузовик "Челнок". Он представляет собой платформу с бортовым фургоном. При этом конструкция не предусматривает кабины.

Фура может развивать скорость до 40 километров в час, принимать до 10 тонн груза. А также двигаться в "режиме краба" – наискосок, повернув все четыре колеса параллельно. Отсутствие кабины позволяет разгружать фургон с обеих сторон.

