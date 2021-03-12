КамАЗ выпустил первый в России электробус-"гармошку"

Фото: Дептранс Москвы

Компания "КамАЗ" выпустила первый в России электробус-"гармошку". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Новый электробус рассчитан на 48 сидячих мест, всего он сможет вместить 135 пассажиров. Такой транспорт запустят на наиболее загруженных маршрутах, сделав его не только самым экологичным, но и самым удобным и вместительным.

"Мы очень гордимся, что стали пионерами в развитии электробусов. Очень скоро новые машины отправятся в Москву для испытаний", – рассказал генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин.

В сообщении ведомства отметили, что для Москвы и других крупных городов вместительные электробусы – важнейшее условие для улучшения экологической обстановки.

Ранее сообщалось, что благодаря развитию электробусной сети в столице выбросы в воздух загрязняющих веществ в 2020 году сократились примерно на 400 тонн. Уже от замены одного дизельного автобуса на электробус выбросы углекислого газа в окружающую среду уменьшаются на 60,7 тонны в год.