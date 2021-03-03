Выбросы загрязняющих воздух веществ в столице сократились на 400 тонн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Благодаря развитию электробусной сети в столице выбросы в воздух загрязняющих веществ в 2020 году сократились примерно на 400 тонн, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уже от замены одного дизельного автобуса на электробус выбросы углекислого газа в окружающую среду уменьшаются на 60,7 тонны в год. В этом году в районах, где вместо автобусов на маршруты выйдут электробусы, количество выбросов сократится на 60,2 тысячи тонн, а в 2022 году – на 85,7 тысячи тонн.

В Москве по 42 маршрутам ходит почти 600 электробусов. В ближайшие четыре года планируется закупить еще 2 675 электробусов.

Исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам Государственного научного центра Российской Федерации "НАМИ" рассказал, что транспорт, работающий от электроэнергии, более безопасен для экологии города, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания.

"Электротранспорт не использует топливо во время движения, а соответственно, и не выделяет загрязняющие вещества во время эксплуатации", – пояснил он.

В Москве за год втрое увеличилось количество электробусных маршрутов. Электробусы являются самым экологичным видом транспорта. За 2020 год длина их маршрутов выросла на 107 километров.

Ежедневно на электробусах передвигаются 184 тысячи человек. Кроме того, за прошлый год электробусами удалось заменить 16 автобусных маршрутов.

