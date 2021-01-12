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Транспорт

16:02

Количество маршрутов электробусов в Москве выросло втрое в 2020 году

транспорт город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за год втрое увеличилось количество электробусных маршрутов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что электробусы являются самым экологичным видом транспорта. За 2020 год длина их маршрутов выросла на 107 километров.

"Теперь в городе 400 экологичных километров – это расстояние между Москвой и Нижним Новгородом! Количество маршрутов в 2020 году тоже выросло – в три раза", – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ежедневно на электробусах передвигаются 184 тысячи человек. Кроме того, за прошлый год электробусами удалось заменить 16 автобусных маршрутов.

Ранее стало известно, что московские водители-стажеры смогут осваивать вождение на первом учебном электробусе. Машина представлена компанией "Группа ГАЗ".

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