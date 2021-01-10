Собянин рассказал об обновлении московского транспорта в 2021 году

Фото: vk.com/Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2021 году продолжится обновления парка общественного транспорта. Об этом написал на своей странице ВКонтакте.

"В этом году продолжим обновлять пассажирский парк. Это важная городская программа, которую нельзя останавливать даже во время финансовых сложностей", – отметил Собянин.

Глава города подчеркнул, что автобусный парк в настоящий момент обновлен на 100%. Кроме того, парк метро модернизировали на 63%, трамвайный парк – на 78%, рассказал Собянин.

"Полностью заменили поезда на Московских центральных диаметрах. Сейчас МЦД обслуживают только современные "Иволги", ЭП2Д и "Ласточки". А в парке электробусов уже 600 единиц, и он стал крупнейшим в Европе", – написал Собянин.

Он сообщил, что в 2021 году планируется поставка 337 вагонов метро, 109 трамваев и свыше 800 автобусов большой вместимости. Собянин подчеркнул, что парк также пополнится более 800 автобусами для обновления парка частных перевозчиков, которые работают по госконтрактам. Кроме того, планируется поставка 400 электробусов.

"Через 10 лет весь парк Московского транспорта должен стать экологически чистым", – заключил Собянин.

Ранее стало известно, что порядка 270 тысяч столичных жителей зарегистрировались в приложении "Метро Москвы". Столичные власти заявили, что в 2021 году продолжится транспортная цифровизация, а также развитие полезных и удобных сервисов.