В 2021 году в Москве появится 11 новых станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В 2021 году в столице появится 11 новых станций метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В прошлом году пассажиров приняли семь новых станций подземки: "Юго-Восточная", "Окская", "Стахановская" и "Нижегородская" Некрасовской линии, а также "Авиамоторная", "Лефортово" и "Электрозаводская" Большой кольцевой линии. Сейчас последние три станции работают в составе участка Некрасовской ветки.
В этом году планируется открыть еще 11 новых станций, которые станут частью Большой кольцевой линии. На западном, юго-западном и южном участках кольца откроются станции "Карамышевская", "Мневники", "Терехово", "Кунцевская", "Давыдково", "Аминьевская", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторская", "Калужская" и "Зюзино".
Также до конца года на БКЛ полностью завершат проходческие работы. Окончательно кольцо должно замкнуться в 2022 году. Его длина составит 70 километров. Пассажирам будут доступны 31 станция. С них можно будет пересесть на радиальные линии метро, МЦК, МЦД и радиальные направления железной дороги.
БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии метро на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии. Это позволит разгрузить станции в центре города.
Порядка 5,5 миллиона пассажиров приняли семь новых станций метро с момента открытия в 2020 году. Новые станции позволили горожанам сократить ежедневные поездки на полчаса.
Свыше 28 километров линий метро планируют построить в столице в 2021 году. В этом году также планируют начать строительство Бирюлевской линии метро.
В 2021 году в Москве планируют подготовить к открытию около 20 станций МЦД
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