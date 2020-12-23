Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал главные строительные итоги 2020 года, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Он отметил, что главными задачами работы в данном направлении оставались создание комфортной городской среды, выполнение программы реновации, а также развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. Собянин подчеркнул, что вклад Стройкомплекса в ВРП Москвы составляет 19%.

"На каждый рубль, вложенный в развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, город получает 3-4 рубля частных инвестиций в промышленность, инновации, торговлю и прочие сферы экономики", – заявил Собянин.

Отмечается, что по состоянию на декабрь 2020 года в Москве работают 1 188 строительных площадок. Несмотря на то что строительные работы приостанавливались с 13 апреля по 12 мая, это не коснулось работы над стратегически важными для столицы объектами. Речь идет о метро, МЦД, медучреждениях и других объектах, на которых работали около 20 тысяч человек.

Поддержка строительной отрасли Москвы

В пресс-службе подчеркнули, что столичное правительство приняло ряд мер по экономической поддержке строительной отрасли. В частности, были отменены штрафы за срыв сроков по договорам до конца 2020 года, а также предоставлена отсрочка и рассрочка по платежам за аренду земли на тот же срок. Также до 1 января 2021 года были продлены сроки лицензий и аккредитаций, напомнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Кроме того, большой вклад в работу отрасли внесла цифровизация госуслуг и административных процедур. Отмечается, что 22 госуслуги и 19 услуг ресурсоснабжающих организаций застройщики могли получить в электронном виде.

"Отдельно стоит отметить меры, принятые на федеральном уровне. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых помогла не просто сохранить, а даже увеличить показатели ввода жилья. По данным на декабрь 2020 года, годовой план (3,6 миллиона квадратных метров) уже перевыполнен на 17% – фактически введено в эксплуатацию 4,2 миллиона квадратных метров жилья. В целом благодаря реализованным мерам поддержки в 2020 году строительная отрасль Москвы не снижала темпы работы и достигла плановых показателей", – говорится в сообщении.

Строительство недвижимости

Всего за 2020 год построили 9,36 миллиона квадратных метров недвижимости. Из них 4,2 миллиона квадратных метров были выделены под жилье. Всего с 2011 года в Москве возвели 88 миллионов квадратных метров недвижимости.

В столице также продолжаются работы по благоустройству. С 2011 по 2020 год реконструировали 71,1 километра набережных Москвы-реки. Многие из них стали площадками для прогулок и отдыха горожан, а также для занятий спортом.

В 2021–2023 годах планируется благоустройство 121 километра городских набережных. Кроме того, реконструируют или построят в этот период 16 мостов и около 40 новых общественных зон отдыха у воды.

Транспорт Москвы

Метро и МЦК

Что касается транспортной инфраструктуры, то в этом году был открыт второй участок Некрасовской линии метро, а также примыкающий к нему участок Большой кольцевой линии. Всего в 2020 году открыли 14,3 километра подземки. Также до конца года планируется открыть станцию "Электрозаводская" БКЛ и организовать пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию в районе станций "Петровский парк" и "Динамо".

"Начиная с 2011 года в Москве введено в эксплуатацию 173 километра линий метро и МЦК, 88 новых станций, три дополнительных вестибюля, 10 электродепо метро и МЦК", – сообщили в пресс-службе.

В 2021–2023 годах планируется ввести в эксплуатацию 63,6 километра линий, 27 станций метро и пять депо. В пресс-службе мэра и правительства Москвы также отметили, что в настоящий момент ведется строительство всех участков БКЛ. Кроме того, идут работы над продлением имеющихся линий и строительству новых радиусов (Коммунарская линия, Бирюлевская линия).

Московская железная дорога и МЦД

Отмечается, что с 2011 года в Москве построили и реконструировали свыше 250 километров железнодорожных путей и более 50 станций. В 2020 году также провели работы на 46 километрах путей и 15 станциях МЦД. Планируется завершить строительство или реконструкцию более 20 станций.

Также продолжаются работы по строительству III и IV главных путей на Киевском направлении МЖД. Возводится соединительная ветвь между Киевским и Белорусским направлениями МЖД и реконструируются участки Москва-Курская – Каланчевская и Москва-Курская – Карачарово.

"С момента открытия поезда МЦД перевезли около 140 миллионов пассажиров. С запуском МЦД до 12% разгрузились многие станции метро: "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий, "Фили" Филевской линии, "Окружная" Люблинско-Дмитровской линии, "Царицыно" Замоскворецкой линии, "Киевская" Арбатско-Покровской, Филевской и Кольцевой линий, "Комсомольская" Сокольнической и Кольцевой линий, "Парк Победы" Арбатско-Покровской линии. Также до 5% разгрузились вылетные магистрали – Волоколамское, Новорижское, Варшавское и Симферопольское шоссе", – сообщили в пресс-службе.

Дорожное строительство

Всего в 2011–2020 годах в столице построили 1 025 километров дорог. Кроме того, возведено 295 искусственных сооружений и 253 внеуличных пешеходных перехода. В 2020 году в Москве ввели в эксплуатацию 115,5 километра дорог, 23 искусственных сооружения и 22 перехода.

"Среди ключевых объектов: новая вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова – 22 километра, 20 искусственных сооружений, два пешеходных перехода; путепровод через ж/д пути МЦК – от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной – 1,6 километра, одно искусственное сооружение;

Подземный пешеходный переход через ж/д пути Октябрьского направления МЖД в районе Марфино к станции метро "Фонвизинская" – 192 метра; автомобильная дорога к жилой застройке поселка Северного вдоль Савеловского направления МЖД – 2,5 километра; связка Раменского бульвара с проспектом Вернадского в районе МГУ имени Ломоносова – 1,3 километра, один пешеходный переход;

Транспортная развязка на Киевском шоссе в районе станции метро "Саларьево" – 3,85 километра, четыре искусственных сооружения, один пешеходный переход; улично-дорожная сеть для транспортного обслуживания Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" – 16 километров;

Дорога от поселка Коммунарка до МКАД с транспортной развязкой на 40-м километре МКАД (дублер Калужского шоссе) – 7,4 километра, два искусственных сооружения, один пешеходный переход; автомобильная дорога Марьино – Саларьево – 13,65 километра, одно искусственное сооружение, один пешеходный переход", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2011 года сокращение среднего времени поездки по дорожной сети составило девять минут. Кроме того, доля перегруженных участков уменьшилась на 18%.

Также в Москве улучшилось состояние воздуха. В пресс-службе сообщили, что снижение среднегодовых концентраций оксида углерода сократилось в три раза, диоксида азота – в 1,3 раза, оксида и диоксида серы – в 3,1 раза.

В 2021–2023 годах планируется возвести 258 километров дорог, 88 искусственных сооружений и 54 пешеходных перехода. В пресс-службе подчеркнули, что строительство новых хордовых магистралей остается ключевым проектом. Отмечается, что они улучшат связанность 73 районов Москвы с населением 7 миллионов человек.

В пресс-службе напомнили, что в 2020 году завершили реконструкцию развязки МКАД с Волоколамским шоссе. Всего с 2011 года реконструировали 18 развязок кольцевой автодороги и 15 вылетных магистралей.

Реновация в 2020 году

В рамках программы реновации в Москве подобрали 472 стартовые площадки. На них планируется построить новые дома общей площадью 7,5 миллиона квадратных метров. Каждая пятая площадка находится на месте домов, которые расселяются по программе реновации.

"Таким образом, правительство Москвы начало формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации. Построено 82 новых дома. В строительстве находятся 175 домов. Ведется проектирование еще 106 домов. Идет либо закончено переселение 29,4 тысячи человек из 200 домов (уже переселено 22,9 тысячи жителей)", – подчеркнули в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура также остается важным направлением развития города. Сообщается, что в 2020 году построили 29 зданий школ и детских садов, 12 спортивных объектов, 6 объектов культуры и 12 зданий медучреждений.

В частности, в поселении Московский построили школу на 1 150 мест. В районе Северном также возвели образовательное учреждение на 900 мест. Спортивный кластер в Москве также активно развивается. В частности, он создается в Лужниках, на Воробьевых горах, в поселке Северном и в Некрасовке.

"Важным достижением 2020 года стало присуждение награды международного конкурса MIPIM Awards Дворцу художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в "Лужниках" – как лучшему проекту культуры и спорта", – заявили в пресс-службе.

Что касается сферы здравоохранения, то флагманским проектом в ней стало строительство больницы в поселении Вороновском.

"Работы были выполнены вне плана во время общего локдауна. Было задействовано 27 крупных организаций, порядка 20 тысяч человек и полторы тысячи единиц техники", – отметили в сообщении.

Кроме того, отдельного внимания заслуживает открытие "Острова мечты". Это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений.

Новые территории в 2020 году

В 2020 году также большое внимание уделяли развитию новых территорий. В ТиНАО построили 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Кроме того, с 2011 года возвели 8 станций метро и 252 километра дорог.

В 2021 году планируется построить еще 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости. В нее войдут 34 социальных объекта. Также в Новой Москве введут в эксплуатацию 24,7 километра дорог в 2021 году.

"Продолжится строительство Коммунарской и Бирюлевской линий метро и новых дорожных магистралей", – подчеркнули в материалах.

Роль рационального использования бюджета Москвы в развитии инфраструктуры

Отмечается, что масштабное развитие инфраструктуры возможно лишь при условии грамотного и экономного использования бюджетных средств.

"В 2020 году по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации удалось сэкономить средства бюджета города Москвы в объеме 156,3 миллиарда рублей. Общая стоимость строительства объектов была снижена на 19,7%. Всего за последние 10 лет экспертиза проектов по госзаказу позволила сэкономить свыше одного триллиона рублей. Для оптимизации сроков и повышения эффективности строительства в Москве в рамках пилотного проекта внедряются технологии BIM (Building Information Modeling) – информационного моделирования на всем жизненном цикле объекта", – заявили в пресс-службе.

Также в Москве по-прежнему уделяется большое внимание реставрационным работам. Недавно столичные жители назвали лучший объект реставрации. Им признали Северный речной вокзал. В связи с этим Собянин вручил ему награду за лучший объект реставрации в рамках финальной церемонии конкурса "Московская реставрация – 2020".