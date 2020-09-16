Московский Дворец гимнастики победил в международном конкурсе MIPIM Awards

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Фото: vk.com/mossobyanin
Московский Дворец гимнастики занял первое место на международном конкурсе MIPIM Awards. Он был признан лучшим спортивным и культурным объектом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Поздравляю с международной наградой всех, кто вложил частичку своего таланта, души и приложил все усилия во время проектирования и строительства Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой!" – написал мэр на своей странице "ВКонтакте".
Градоначальник подчеркнул, что в борьбе за первое место конкуренцию победителю составили такие солидные сооружения, как китайский Guardian Art Center и английский Tottenham Hotspur Stadium. При этом жури конкурса второй год подряд отдало победу объекту из Москвы.
"В прошлом году в специальной номинации победил парк "Зарядье", в этом – крупнейший гимнастический центр в мире! Красивый и удобный", – отметил мэр.
Собянин заявил, что главное достоинство московского Дворца гимнастики – многофункциональность. В сооружении можно проводить как тренировки, так и международные соревнования и мероприятия.
При этом данная награда не является первой для Дворца гимнастики. Ранее комплекс становился лучшим проектом России в номинации "Общественные здания", а также брал гран-при конкурса "AlumForum. Алюминий в архитектуре 2019" за лучший реализованный проект с применением алюминия.
"В финал MIPIM-2020 вышли еще четыре московских проекта. Среди них благоустройство Москвы-реки как "Лучший проект восстановления" и больница в Коммунарке как "Лучший объект медицины", – сообщил мэр.
Он констатировал, что выход пяти московских проектов в финал конкурса является признанием со стороны мировых экспертов.
"Мы строим по-настоящему современные и опережающие время объекты", – подытожил Собянин.
Конкурс MIPIM Awards ежегодно проходит во Франции. Он считается ключевым событием в коммерческой недвижимости. Премия присуждается уже 30 лет.
Ранее были объявлены победители Архитектурной премии Москвы. Всего на рассмотрение экспертного совета оказалось подано 106 заявок.
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