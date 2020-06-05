Объявлены победители Архитектурной премии Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять проектов стали лауреатами премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства. Впервые в список победителей включен объект транспортной инфраструктуры и проект, реализуемый в рамках программы реновации, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Всего на рассмотрение экспертного совета подали 106 заявок – это самое большое число участников за три года существования премии. В финал прошли 40 номинантов. В первый раз была выделена номинация транспортных проектов.

В номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта транспортного назначения" победу одержал проект "ТПУ "Рязанская". В категории "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта образования, медицины, религиозного назначения и городского управления" победила общеобразовательная школа в Троицке.

Участник программы реновации с проектом "Жилой дом на улице Бауманской, владение 47/1" стал лауреатом номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение жилого дома стандарт-класса". Комплекс апартаментов с подземной автостоянкой на Нижней Масловке признали лучшим архитектурно-градостроительным решением объекта коммерческого назначения. А в номинации "Лучшее архитектурно-градостроительное решение объекта спортивно-зрелищного назначения" победителем признан Дворец художественной гимнастики в "Лужниках".

1 июня был открыт прием заявок на ежегодный конкурс "Московская реставрация – 2020". Он проводится в 10-й раз.

Участвовать могут реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры. Все работы участников должны быть завершены в период с 2019 по конец 2020 года. Заявку можно подать до 30 сентября.

Победителей выберут в нескольких номинациях: за лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию, за высокое качество ремонтно-реставрационных работ, за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ, за научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство.

В конкурсе также предусмотрена специальная премия для молодых реставраторов. Отдельной премией будут отмечены работы по объекту, который выберут участники проекта "Активный гражданин".