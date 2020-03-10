Москвичи смогут реализовать общественный проект в ходе конкурса "Лица района"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Конкурс "Лица района" проходит в Москве, его участники смогут представить собственный общественный проект, направленный на повышение качества жизни горожан. Об этом сообщается на сайте департамента финансов столицы.

Проходить конкурс будет до конца года. Авторами проектов могут стать специалисты 18–40 лет, работающие в городских учреждениях, организациях и на предприятиях. Допускаются и индивидуальные конкурсанты, и проектные команды до трех человек.

Есть две номинации – "Моя районная практика" и "Моя районная инициатива". Первая подойдет тем, у кого есть опыт в реализации подобных проектов и кто в силу своей профессиональной деятельности взаимодействует с населением. Вторая предназначена для специалистов с идеями проектов районного уровня, но без опыта в их реализации.

Предлагаются темы по 25 направлениям, которые касаются здравоохранения, науки, образования, культуры, спорта, охраны окружающей среды. Конкурсанты могут рассмотреть вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ЖКХ, социальной защиты населения и другие.

Главные критерии оценки – четко сформулированная социальная проблема, обоснование необходимости ее решения, новизна, оригинальность идеи и интерес жителей к теме.

Конкурс будет состоять из четырех этапов. В рамках первого нужно подать заявку на участие в конкурсе на сайте до 31 марта. На втором следует пройти онлайн-тестирование, которое определит личностный потенциал участника в реализации общественных проектов до 15 апреля.

Третий предполагает очную презентацию проекта, которая завершится 31 мая. В ходе четвертого этапа ожидается презентация календарного плана и предстоящих мероприятий проекта до 15 ноября.

С 2 марта принимаются заявки на участие в экспортном акселераторе. Всего в рамках акселератора запланировали проведение четырех модулей. Они будут посвящены различным аспектам конкурентоспособности, маркетинга и глобального рынка.

До конца марта продлен срок приема заявок на премию мэра Москвы "Новатор Москвы". Она создана для тех, кто работает в сферах, связанных с ИТ-технологиями, медициной, транспортом, развитием городской среды.

Участвовать могут как отдельные авторы, так и коллективы до пяти человек. Существуют три номинации: "Проект будущего", "Меняющие реальность", "Лидеры инноваций". В каждой есть пять направлений: "Медицина и фармацевтика", "Искусственный интеллект и ИТ-технологии", "Транспорт", "Городская среда" и "Энергетика".