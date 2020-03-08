В столичных центрах госуслуг научат составлять правильные бизнес-планы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные центры госуслуг "Мои документы" приглашают москвичей на занятия. Мероприятия пройдут с 9 по 15 марта, передает портал мэра и правительства Москвы.

На площадках центров горожан научат правильно формировать цели и достигать их, составлять бизнес-планы, а также расскажут о том, как наладить удаленную работу.

Кроме того, всем желающим предлагается поучаствовать в компьютерных мастер классах, где специалисты расскажут, как работать с порталом mos.ru, передавать показания счетчиков, записываться к врачу и проверять штрафы онлайн.

Также некоторые центры госуслуг планируют посадить совместно с жителями столицы кедры. Всем участникам раздадут кедровые орешки и объяснят, как правильно ухаживать за деревом.

Помимо этого, в столице состоится семинар для предпринимателей в сфере красоты и здоровья. На нем участники узнают, что может привести к низким продажам услуг и товаров. Также специалисты объяснят, как избежать ошибок и исправить ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что территориальные центры социального обслуживания подготовили развлекательную программу для горожан на следующую неделю. В частности, там пройдут шахматный турнир и конкурс красоты.