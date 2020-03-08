Столичных школьников научат собирать электрическую лампочку

10:03
Фото: Москва 24
Московских учащихся приглашают посетить мероприятия, проходящие в рамках проекта "Субботы московского школьника". 14 марта юных москвичей научат запоминать нужную информацию и собирать электрическую лампочку, передает портал мэра и правительства столицы.
Также в рамках проекта в вузах состоятся лекции и мастер-классы, на которых участники узнают экономические термины и методики изучения иностранных языков.
Кроме того, школьников приглашают принять участие в туристическом квесте. В его рамках предлагается посетить музеи и достопримечательности, а также познакомиться с тенденциями развития отечественного туризма.
Учащиеся смогут также создать объекты из ленты Мебиуса. Участникам встречи расскажут о геометрических особенностях и применении поверхности Мебиуса, а также об истории ее изучения.
Помимо этого, учащиеся московских школ смогу узнать о разведении и содержании сурков. Специалисты расскажут, как эти животные обитают в природе, а также об их содержании в домашних условиях.
Участникам проекта также расскажут о современной литературе, в частности, о русском романе. Посетителям предложат познакомиться с творчеством Александра Чудакова, Гузель Яхиной, Алексея Иванова, Майи Кучерской, Наринэ Абгарян и других отечественных авторов.
Лекции об искусственном интеллекте состоятся в МГУ имени М.В. Ломоносова. Эксперты поведают, насколько сложен мозг человека по сравнению с самыми совершенными процессорами, а также объяснят, сможет ли ИИ превзойти человека.
Ранее столичных школьников учили получать космический вакуум. Также в рамках "Субботы московского школьника" их обучили тонкостям искусства киригами – участники моделировали объекты из бумаги, в частности – архитектурные сооружения.
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