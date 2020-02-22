Некоммерческие организации проведут для москвичей уроки доброты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Всемирный день некоммерческих организаций отмечается 27 февраля. В Москве с 25 по 28 числа состоится четырехдневная программа, приуроченная к этому празднику, передает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что мероприятия будут посвящены людям, делающим добрые дела.
"Нас ждет больше 150 мероприятий: встречи с благотворителями, мастер-классы и дни открытых дверей в различных НКО, знакомство с социальными проектами города и возможность принять в них участие в качестве волонтера. Делать добрые дела может кто угодно – профессия и возраст здесь не имеют значения", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Она сообщила, что в столице действует более 6 тысяч социально ориентированных НКО, которые поддерживают детей с особенностями развития, сирот и малообеспеченные и многодетные семьи. Кроме того, сотрудники организаций заботятся об экологии и бездомных животных и сохраняют культурное наследие.
В честь праздника готовится специальная программа. Так, 25 февраля состоится тренировка "Забей гол чемпиону", в рамках которой участники поиграют в роликовый хоккей и узнают о том, как знаменитые спортсмены готовятся к выступлениям.
Также горожан приглашают принять участие в проекте "Собери посылку маме". Продукты, средства гигиены и одежду планируется отправить в регионы беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, для многодетных и малообеспеченных семей готовят экскурсии и организуют кружки по скорочтению, математике, ИЗО и лепке.
26 февраля состоится ярмарка обмена, на которой участники получат сувениры от организаторов взамен подгузников, одежды и канцелярских товаров для детей, содержащихся в доме малютки.
Открытые уроки по самообороне пройдут в федерации тхэквандо "Юг". Благотворительный фонд "Котодетки" организует интерактивный урок доброты, на котором расскажут о помощи бездомным животным.
На следующий день Всероссийская федерация брейк-данса проведет открытый урок по танцам для детей от пяти лет и подростков, а в учебно-кинологическом центре "Собаки – помощники инвалидов" состоятся открытые занятия.
Также в Дни НКО столичные студенты смогут пообщаться с попечителями крупных благотворительных фондов, в числе которых – известные актеры, музыканты и телеведущие.
В последний день проведения мероприятий запланирована презентация социального проекта "Мама работает". Это курс для матерей, которые находятся в отпуске по уходу за детьми. В его рамках женщины прослушают тренинги и получат психологическую поддержку. Также им окажут помощь в поиске работы.
Кроме того, 28 февраля будет презентован центр по развитию экотуризма "Кедровая тропа". Там посетители узнают о полезных свойства кедра, особенностях его роста и правилах ухода, а также поучаствуют в мастер-классе по посадке деревьев.
Ранее москвичам рассказали, какие мероприятия подготовили столичные центры соцобслуживания на Масленицу. В частности, горожан пригласили на лекции о традициях праздника, а также на мастер-классы и масленичные гуляния.
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