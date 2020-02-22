Москвичей пригласили на празднование Масленицы в центры соцобслуживания

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Территориальные центры социального обслуживания (ТЦСО) подготовили праздничную программу на Масленицу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В понедельник в ТЦСО "Беговой" для гостей приготовят блины и расскажут о самых интересных традициях праздника. Начало в 13:30.

Праздник "Здравствуй, Масленица!" состоится в семейном центре "Восточное Дегунино". Там расскажут об истории, традициях и обычаях. Начало в 16:00.

В филиале "Солнцево" центра "Ново-Переделкино" состоится мастер-класс "Мастерская чудес". Все желающие сделают сувениры для себя и своих близких. Начало мероприятия в 12:00.

Во вторник филиал "Хамовники" устроит "Масленичный переполох". Начало в 14:30. А в филиале "Ховрино" семейного центра "Западное Дегунино" запланирован арт-терапевтический тренинг для подростков. Начало тренинга в 16:30.

Семейный центр "Берегиня" проведет отборочный тур конкурса "Мисс Берегиня". Все начнется в 17:00.

Ресурсный центр для инвалидов "Ремесла" приглашает на праздничную программу "Стол накрывай – Масленицу встречай". Гостей ждут в 15:00. А в центре соцобслуживания "Крюково" посетителям расскажут, как не стать жертвой обмана и к кому обращаться за помощью. Лекции начнутся в 12:40.

В среду центр соцобслуживания "Бибирево" приглашает в 14:00 москвичей на гулянья "Среда – "Лакомка" в парк света. В филиале "Капотня" ТЦСО "Марьино" в этот день пройдет развлекательный концерт "Масленица-блинница – весны именинница".

В четверг филиал "Басманный" ТЦСО "Мещанский" приглашает на традиционные масленичные гулянья. А в пятницу живую кельтскую музыку можно будет послушать в 13:30 в филиале "Лианозово" центра социального обслуживания "Бибирево".

29 февраля филиал "Раменки" ТЦСО "Проспект Вернадского" приглашает на праздник "Гуляй, Масленица". Продолжить отмечать праздник можно будет в воскресенье в Восточном Дегунине.

Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

В этом сезоне "Московская Масленица" стартовала 21 февраля и продлится до 1 марта. В центре и жилых районах столицы раскинулись 29 площадок проведения праздника.

На фестивале предложат более 210 видов блинов. Кроме того, горожане смогут попробовать блинные супы, пироги, пиццу и консервированные оладьи.

На праздник в Москву съедутся ряженые и скоморохи из разных стран. Они передадут жителям столицы традиции празднования Масленицы в Болгарии, Венгрии и Италии.

Фестивальные площадки открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 22:00 по выходным. В нынешнем сезоне фестиваль проходит под девизом "Больше чем блины". Для гостей подготовили более 2,6 тысячи мастер-классов, порядка 320 спектаклей и концертов, 95 подвижных игр и масленичных забав, а также многочисленные фуд-шоу.

Традиционные локации фестиваля – Манежная площадь, площадь Революции, переход между ними, Тверская площадь, парк "Зарядье", улицы Школьная, Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Матвеевская, Святоозерская, Перерва, Хачатуряна, Тимирязевская, Ореховый бульвар, бульвар Дмитрия Донского, площадь Славы, сквер у Гольяновского пруда, площадка на Сиреневом бульваре в Троицке, площадь Юности и бульварная зона 16-го микрорайона в Зеленограде – будут работать для гостей все 10 дней фестиваля.

В заключительные три дня праздник развернется в том числе и в столичных парках "Сокольники", "Красная Пресня", Фили, Измайловский, "Кузьминки", Лианозовский, Бабушкинский, а также в сквере по Олонецкому проезду.

В прошлом году гостями гастрономического фестиваля стали более 4,9 миллиона человек, которые приобрели свыше 400 тысяч блинов и приняли участие в 1,5 тысячи мастер-классов.