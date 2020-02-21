Блинная битва и этноквиз: как проводят зиму на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории ВДНХ стартовал гастрономический фестиваль "Масленичная неделя". С 21 февраля по 1 марта здесь будут готовить блины и представят развлекательную программу проводов зимы, как сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

На большинство площадок вход будет бесплатным, однако на некоторые мероприятия потребуется предварительная регистрация. Центром фестиваля станут Центральная аллея от арки главного входа до павильона № 1 "Центральный", каток и площадь Промышленности.

"Принять участие в масленичных гуляньях на ВДНХ можно будет в течение десяти дней. Здесь пройдут мероприятия для посетителей всех возрастов – народные игры и блинные битвы, фольклорные представления и мюзиклы, хороводы и танцевальные флешмобы, мастер-классы и этноквизы", – рассказала руководитель департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

Ознакомиться с подробной программой можно на сайте ВДНХ.

"Это наш город": в столице пройдет фестиваль "Московская Масленица"

С 21 февраля в столице стартует фестиваль "Московская Масленица". Городские власти определили 29 площадок по году, где будут продавать блины и устраивать гулянья. Кроме того, в Москву приедут ряженые и скоморохи из разных стран.

Библиотеки и культурные центры столичного департамента культуры также представят праздничные программы с 25 февраля. Свои версии проводов зимы подготовили в 82 читальнях и 36 центрах.

