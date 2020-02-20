Москва онлайн: пробуем сахалинские и татарские блины на "Московской Масленице"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

21 февраля корреспондент Москвы онлайн Ярославна Зорькина проведет экскурсию по фестивалю "Московская Масленица". Вас ждут посещение русской бани и представления скоморохов. В прямом эфире вы узнаете, как приготовить татарские, сахалинские, осетинские и даже японские блины, а также мордовские блинчики пачат.

Фестиваль "Московская Масленица" будет проходить с 21 февраля по 1 марта на 29 площадках в разных районах столицы. Гости смогут принять участие в кулинарных, творческих и ремесленных мастер-классах, народных забавах и увлекательных экскурсиях.

Смотрите трансляцию 21 февраля в 14:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.